TRUMPシリーズ最新作となるミュージカル『キルバーン』の音楽配信アルバムが、3月25日にBlu-ray＆DVDのリリースと合わせてサプライズで配信開始された。 参考：TRUMPシリーズ最新ミュージカル『キルバーン』Blu-ray＆DVDから3曲がYouTubeで公開 TRUMPシリーズは、劇作家・末満健一がライフワークとして掲げる舞台。永遠の命を持つ原初の吸血種“トランプ”の伝説に翻