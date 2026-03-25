マネーフォワードが底堅い。前日の米株式市場ではＡＩによる業務代替懸念の再燃を受けソフトウェア関連株が軒並み安となった。２５日の東京市場においてＳａａＳ関連株の重荷となり、マネフォは安く始まったものの、下値を探る姿勢は限られて切り返した。同社を巡っては２４日取引終了後に、米投資会社のバリューアクト・キャピタルによる買い増しも判明しており、思惑視した買いが株価を下支えしたようだ。同