ＮＥＸＴＦＵＮＤＳＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信やＷＴＩ原油価格連動型上場投信といった原油ＥＴＦが安い。米原油先物相場は、時間外取引でＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の５月限が一時８６ドル台に下落した。２４日の清算値（終値に相当）は９２．３５ドルだった。米国とイランの停戦協議への期待が強まるなか、米ニューヨーク・タイムズが「米国がイランに