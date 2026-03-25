セリアは好調な売り上げにより増益基調の継続が期待でき、これを背景に株価５０００円台乗せを目指す展開が見込める。 同社は１００円ショップ２位。３月５日に発表した２月度の月次売上高では、２月既存店売上高は前年同月比７．７％増と１２カ月連続で前年実績を上回ったが、昨年１２月の同８．３％増、今年１月の同１２．７％増に比べて小幅にとどまり、株価の下落につながった。 しかし、２月は一部地域の積雪の影