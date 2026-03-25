午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１５０３、値下がり銘柄数は５９、変わらずは１７銘柄だった。業種別では３３業種中３２業種が上昇。値上がり上位に保険、非鉄金属、銀行、ガラス・土石、電気・ガス、繊維など。値下がりは鉱業のみ。 出所：MINKABU PRESS