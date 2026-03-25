岩田剛典が、2026年第1弾となるシングルを7月1日にリリースする。 （関連：岩田剛典、“宇宙”を感じるスペクタクルエンターテインメント『SPACE COWBOY』を体現したソロ初アジアツアーを観て） 今作は全5形態でのリリースとなり、MATE限定の完全受注生産デラックスBOX盤には、初のアジアツアー『Takanori Iwata ASIA TOUR 2025-2026 “SPACE COWBOY”』から12月21日の有明アリーナ公