糖尿病性腎症の治療は、進行段階に応じてさまざまな選択肢があります。早期であればあるほど、より多くの治療法を選択できる可能性が高まります。食事療法や薬物療法など、基本となる治療アプローチについて詳しく解説していきます。近年の医療の進歩により、腎症の進行を強力に抑える新しい薬剤も登場しています。 監修医師：井筒 琢磨（医師）江戸川病院所属。専門領域分類は内科（糖尿病内科、腎臓内科） 2014年 宮城