KADOKAWAは3月18日、『エスターバニー 心理テスト』を発売しました。同書は、韓国発でZ世代にも大人気のウサギのキャラクター「エスターバニー」の、POPでキッチュでガーリーな世界観で楽しむ心理テストの本です。かわいいイラストとともに、恋愛・人間関係・将来など、さまざまなテーマの心理テストを掲載しています。■“本当のアナタ”をズバッと診断！〈性格〉〈恋愛・結婚〉〈対人関係〉〈仕事・お金〉の4つのテーマに分かれ
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