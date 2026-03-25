デザインの役割は、いまやプロダクトや広告表現にとどまらない。企業の理念や戦略、組織文化に至るまで、その姿勢を社会にどう伝えるかという経営課題と深く結び付いている。本連載ではこれまで、「深さ・幅・高さ」という視点からCDO（チーフ・デザイン・オフィサー）に求められる条件を論じてきた。では、それを実際の企業経営に落とし込むとどうなるのか。最終回では、三つの問いを手掛かりに、企業がCDOをどのように位置付け、