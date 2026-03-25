J２栃木シティのFW田中パウロ淳一が３月24日、自身の公式Xを更新。苦しいチーム状況のなかで、力強いメッセージを発信した。栃木Cは前節、八戸を１−０で下し今季初勝利を飾ったが、続く22日のJ２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンド第７節で栃木SCとの“栃木ダービー”に臨み、２−３で敗戦。３点ビハインドから53分に鈴木武蔵、75分に田中が得点して１点差に迫るも、あと一歩及ばなかった。昨季はJFLから参戦１年目でJ