【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ME:Iが出演するロングセラーミルクキャンディ“特濃ミルク8.2”の新CM『特濃メイト 特濃ミルク』篇、『特濃メイト 塩ミルク』篇、『特濃メイト もも』篇（各15秒）が、3月28日より全国で放映開始となる。このたび、新CMとCM撮影の様子を収録したメイキング映像が公開された。 ■CMストーリー 新CMは、ME:Iのメンバーたちが過ごす何気ない放課後の時間が、“特