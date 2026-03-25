25日10時現在の日経平均株価は前日比1629.22円（3.12％）高の5万3881.50円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1503、値下がりは59、変わらずは17と、値上がり銘柄の割合が90％超に達する全面高商状となっている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を290.13円押し上げている。次いでＳＢＧ が214.99円、東エレク が203.56円、ファストリ が77.81円、フジクラ が56.32円と続く。 マイナス寄与度