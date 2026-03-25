中国メディアのCNMO科技によると、中国の自動車メーカー、理想汽車（リ・オート）の製品ライン責任者である湯靖（タン・ジン）氏は22日、自身の微博（ウェイボー）アカウントを更新し、2025年の世界新車販売で中国が日本を抜いて初めて首位となったとする報道を取り上げた。湯氏はまず、25年の中国車の世界販売は約2700万台で、日本車の約2500万台を上回り、日本が首位から陥落したのは00年以降で初めてだとする日本メディアの報道