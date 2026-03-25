グラビアアイドルの橋本梨菜（32）が24日配信のABEMA「愛のハイエナ5」（火曜後11・00）にゲスト出演。飲酒での大失敗エピソードを告白する場面があった。スタジオトークでニューヨーク・屋敷裕政から「橋本さんは、結構お酒を飲まれますか？」と質問。橋本は「飲みますよ。事務所の子と仲良いので、最近は飲むよりもご飯を食べ終わった後にサウナに行くことが多いですね」と返答した。さらに屋敷は「お酒を飲み過ぎてやらか