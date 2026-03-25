◇第98回全国選抜高校野球大会第7日2回戦神村学園（鹿児島）―智弁学園（奈良）（2026年3月25日甲子園）2年ぶり7度目の出場神村学園（鹿児島）は、2回戦で5年ぶり17回目の出場の智弁学園（奈良）と対戦。右翼手の梶山侑孜（3年）が好守を連発した。1点リードの3回2死二塁の守備で、梶山は右前への痛烈な打球に反応。ダイビングキャッチして、エース右腕・龍頭汰樹（たいき、3年）をバックアップした。また、4回2死二