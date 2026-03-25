原油輸入の９割超を中東に依存するフィリピンのフェルディナンド・マルコス大統領は２４日、イランによるホルムズ海峡の事実上の封鎖を受け、「エネルギー非常事態」を宣言する大統領令に署名した。燃料補助金や省エネの取り組み促進が柱となる。即日発効し、期間は１年としている。マルコス氏は大統領令で「フィリピンは燃料供給を外部に大きく依存し、世界の石油生産と輸送の混乱に対して脆弱（ぜいじゃく）だ」と説明した。