ロシア出身で、兵庫・姫路市で育ったコラムニストでタレントの小原ブラス（33）が25日、Xを更新。東京23区で検討されている家庭ごみの有料化について私見を述べた。小原は「東京23区が“家庭ごみ一斉有料化”を検討4人家族で年3500円負担増の試算も導入は『準備に時間が…』【Nスタ】」との見出しが付けられた記事を引用。「ゴミ削減が目的だという建前なのであれば、その分住民税を下げなきゃただの増税」と指摘した。続けて「