Image: MahoroBarneys こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。洗濯をするたびに洗濯槽がきれいになって、しかも洗剤の量も減らせる。そんなちょっと嬉しいサイクルを叶えてくれそうなのが、マグネシウムとナノバブルを組み合わせた「espiral ナノバブルMg+」 です。汚れを分解するマグネシウムの化学反応と、汚れを吸着するナノバブルの物理的な洗浄力