Image: Hermès 世界的有名ブランドでお馴染みのHermès（エルメス）が、革張りデザインのオリジナルMagSafe充電器を発売しました。正直これほど高級感漂う充電器も珍しいんじゃないかと。iPhoneに加えて、Apple Watchも同時に充電することができる2-in-1タイプも販売されています。お値段はもちろんエルメス価格。ポーチセットもあります I