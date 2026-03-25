筆者の話です。義母の希望で、産後の肥立ちの時期を義実家で過ごすことになった私。夫はスポーツクラブ通いに夢中で顔も出さず、義母は母乳育児を否定し、衝突が絶えませんでした。心身ともに追い詰められた娘の異変に気づいた実母が取った行動とは。 義実家での産後の生活 長男を出産後、夫のサポートを期待して足を踏み入れた義実家は、私にとって安息の地ではありませんでした。夫は「仕事」を口実にスポ&#