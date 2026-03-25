今回紹介するのは、Threadsに投稿された、たくさんの猫ちゃんたちが暮らしているお家での出来事。荷物の配達員さんが、投稿主さんに住所確認した際、とあることを質問したみたいです。その内容とは…。投稿はThreadsにて、14万回以上表示。1万件以上のいいねが寄せられていました。 【写真：Amazonの配達員から連絡→何かと思ったら…ほっこりするやり取りと『窓際の光景』】 「住所確認したく、お電話しました」ってなってたか