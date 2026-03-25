フィギュア世界選手権フィギュアスケートの世界選手権は現地25日、チェコのプラハで開幕する。前日には女子シングルショートプログラム（SP）の滑走順が発表された。最終滑走を務める選手に注目が集まっている。ミラノ・コルティナ五輪銀メダリストで、今季限りで引退を表明している坂本花織（シスメックス）は最終滑走の1つ前の32番目。銅メダルだった中井亜美（TOKIOインカラミ）は27番目となった。最終滑走となる33番目は4