いよいよ4月から高校生活がスタートしますね。制服や持ち物の準備など慌ただしい時期ですが、親御さんにとって悩ましいのが「勉強」のことではないでしょうか。 【写真】鈴木保奈美が今年も共テ英語に挑戦 ポストには予備校や塾のパンフレットが山のように届き、「大学受験を見据えて、高1から塾に入れた方がいいのでは?」「高校の授業についていけるか心配…」と焦る気持ちもあると思います。 こんにちは。おうち