日本テレビの水卜麻美アナウンサーが２５日、総合司会を務める同局系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）ｎ生出演した。この日の生放送で昨年４月から水曜パーソナリティーを務めてきたでタレントの陣内貴美子が番組を卒業した。番組では、「ＺＩＰ！特集」で「水卜×陣内秩父・長瀞日帰り小旅行」と題し、陣内が総合司会で同局の水卜麻美アナウンサーと秩父と長瀞を二人旅したＶＴＲを放送した。その中