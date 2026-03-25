ＭＯＮ７ＡはＺ世代から圧倒的な支持を誇る１８歳のシンガー・ソングライター。今月７日にリリースされた「僕のかわい子ちゃん」のミュージックビデオは２４日現在で３０５万回再生され、ビルボードチャートの「ＪＡＰＡＮＨＯＴ１００」では初週１３位に登場するなど勢いに乗っている期待の新人だ。昨年６月、ＡＢＥＭＡの恋愛リアリティー番組「今日、好きになりました。ハロン編」に出演。「僕のかわい子ちゃん」は、ＭＯ