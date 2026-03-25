生活に大きな影響を及ぼしている原油の問題。政府は、ホルムズ海峡を経由しない別ルートからの原油調達の拡大を進めています。専門家によると中東以外からの代替ルートの選択肢は複数考えられるものの、課題は山積。私たちにできることはあるのでしょうか？■ホルムズ海峡を通らないタンカー藤井貴彦キャスター「すでに日本でもガソリン価格が日々目まぐるしく動くなど、生活への影響が大きいイラン情勢です。赤沢経済産業大臣は24