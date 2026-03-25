24日、参議院予算委員会で公聴会が開かれ、与党推薦の公述人として元外交官の宮家邦彦キヤノングローバル戦略研究所理事・特別顧問が出席。原油の中東依存率が95％とオイルショック時より高まっていることを指摘し、供給路に対して「我々は本当に何もしなくていいのか」と述べた。【映像】「我々は何もしないでいいのか」問題提起する宮家氏公聴会では公明党の原田大二郎議員が「エネルギーの多くを中東に依存する日本におきま