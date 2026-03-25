グローバルガールズグループ・ME:Iが、28日放映開始のミルクキャンディ「特濃ミルク8.2」の新CM「特濃メイト 特濃ミルク」篇、「特濃メイト 塩ミルク」篇、「特濃メイト もも」篇（各15秒）に出演する。【ライブ写真】懐かしい名曲も！木村カエラと共演したME:I新CMは、ME:Iのメンバーたちが過ごす何気ない放課後の時間が、「特濃ミルク」によって特別な思い出へと変わっていく様子を3篇のショートストーリー形式で描いている