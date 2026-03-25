＜大相撲三月場所＞◇大阪・エディオンアリーナ【映像】霧島を祝福した“規格外”の物体賜杯を手にした力士を祝福する土俵上に、突如として現れた“規格外”の物体にファンがざわついた。三月場所の熱戦を締めくくる場面で訪れたシュールな光景に「顔よりでかい」「顔が隠れてるw」と驚きと笑いの声が相次いだ。14場所ぶり3度目の幕内最高優勝を果たした関脇・霧島（音羽山）への各賞授与式での出来事。優勝インタビューを経て