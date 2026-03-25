「オープン戦、ドジャース−エンゼルス」（２４日、ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手が「１番・投手」で出場し、オープン戦２度目の先発登板で今年初めての二刀流となった。大谷の二刀流出場は昨年１１月１日のワールドシリーズ第７戦以来。初回はネト、トラウトを連続空振り三振に仕留めるなど、三者凡退発進。自身の第１打席は見逃し三振に倒れた後に、二回のマウンドへ上がったが制球を乱した。先頭のソレアに