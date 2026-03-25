アメリカ・ニューヨークのラガーディア空港で22日、着陸した旅客機と滑走路を横切った消防車両が衝突し、機長と副操縦士が死亡、乗客ら40人以上が重軽傷を負った。管制官が旅客機と消防車両の双方に同じ滑走路への許可を出していたことが判明していて、国家運輸安全委員会が事故原因を調査している。ニューヨークの空港で衝突事故…日本人観光客にも影響多くの人が利用するアメリカ・ニューヨークの空港で22日夜、旅客機と消防車両