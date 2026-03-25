去年9月、岡山県真庭市でトラックに対して煽り運転をした疑いで55歳の会社員の男性がきょう付（25日）で勝山区検察庁に書類送検されました。 【写真を見る】【妨害運転】軽乗用車で50歳の女性が運転するトラックを約3キロにわたり煽り運転をした疑い真庭市の会社員の男性（55）を書類送検→自分の車より先にトラックが右折したことに腹を立てたか…現場は急カーブなどがある片側1車線の山道【岡山】 自分の車より先に右