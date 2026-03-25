全線運行再開は9月20日くま川鉄道は2026年3月24日、全線の運行再開日と新駅名を発表しました。【この状態からよくぞ…！】これが被災した「くま川鉄道」です（画像）くま川鉄道は、JR肥薩線の人吉駅に隣接する人吉温泉駅（熊本県人吉市）から、球磨盆地の東端に位置する湯前駅（湯前町）までの24.8kmを結びます。旧国鉄湯前線を引き継いだ第三セクター路線です。2020年7月の豪雨災害により被災し、一部区間での運行や代替バス