OpenAIは、動画生成アプリ「Sora」の提供を終了する。同サービスの公式Xアカウントで明らかにされた。 投稿によれば、近日中に作品の保存方法、あるいはアプリとAPIに関するスケジュールといった詳細が今後あらためて案内されるという。 We’re saying goodbye to the Sora app. To everyone who created with Sora, shared it, and built community around it: thank you. What you made with Sora m