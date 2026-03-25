グラビアアイドルの水咲優美（29）が24日、インスタグラムを更新。グラビアショットを公開した。水咲は「おはよ〜」と書き出し、「デジタル写真集『ハミダスッ！』が週刊ポストさんから発売されました！」と報告。続けて「衣装がとにかくド派手で最高で…この横乳全開ワンピースとブーツと豹柄コートが特にお気に入り！イケイケすぎ！水着じゃない衣装も新鮮だよね！」とつづり、白のワンピース姿を披露した。そして「ロケも色ん