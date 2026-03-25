「ミス・アース・ジャパン2017」「グラビアオブザイヤー2024」グランプリ受賞のモデル斎藤恭代（29）が24日までにインスタグラムを更新。ストーリーズ機能を用いて近影を投稿した。斎藤は「日本一歩き方が美しい人を決めるコンテスト『THE WALK JAPAN 2026日本大会』にて今年も『2026 BEST WALKING AWARD』を受賞させて頂きました!!」と受賞を報告し、美デコルテを露出させた、白いドレス姿を投稿した。続けて「20歳の時ご当地アイ