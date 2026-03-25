女優でグラビアアイドルの小池里奈（32）が24日、インスタグラムを更新。ランジェリーショットを公開した。小池は「妄想デート撮小池里奈『知らない彼女』」とコメントし、白いランジェリーを身に付けた姿をアップ。小池は後ろを向き、背中からヒップにかけての、なだらかなボディーラインを披露している。この投稿にフォロワーからは「おっしっり〜〜〜」「キュンです」「下半身エロすぎてやばいよ」とコメントが寄せられている