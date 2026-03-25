モデルでダンスグループ「CYBERJAPAN DANCERS」の渡辺加苗（37）が24日、インスタグラムを更新。ビキニ姿を公開した。渡辺は「水着の季節までもう〜すぐぅ〜？」とつづり、黒ビキニ姿の動画を披露した。この投稿に「たまりません」「脚ながーーーい」「抜群のプロポーション」「やっぱりイイ女」「女神ですよ」などのコメントが寄せられている。