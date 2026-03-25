◆センバツ第７日▽２回戦神村学園―智弁学園（２５日・甲子園）２回戦屈指の好カードとなる神村学園と智弁学園が、８強入りをかけて激突。３回、神村学園にスーパープレーが飛び出し、ピンチをしのいだ。神村学園は１点リードで迎えた３回に２死二塁と走者を背負い、打席には好打者の角谷哲人を迎えた。１ボールからの２球目、変化球を捉えた打球は右中間へのライナー性の打球となったが、右翼手・梶山侑孜外野手が間一髪