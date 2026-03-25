◆米大リーグオープン戦ドジャース―エンゼルス（２４日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日）、オープン戦最終戦の本拠地・エンゼルス戦に「１番・投手」で今季初めて投打同時にスタメン出場し、イニングをまたいで６者連続三振を奪った。３回終了時点で１安打無失点、８Ｋの奪三振ショー。５回途中で８６球を投げて、４安打３失点ながら、１１