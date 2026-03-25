フリーアナウンサーの皆藤愛子（42）が24日、インスタグラムを更新。フリーアナウンサー杉崎美香（47）とのショットを投稿した。皆藤アナは「美香さんに今年もお誕生日をお祝いしていただきましたおしゃべり止まらない幸せな時間でした」と報告し、杉崎アナとのショットや、デザートプレートの写真をアップした。また「ずっと憧れの方です!! #大学生の私にこの写真を見せたらひっくり返ることでしょう」と思いをはせた。この投稿