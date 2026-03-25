日本相撲協会は25日、エディオンアリーナ大阪で夏場所（5月10日初日、東京・両国国技館）の番付編成会議を開き、大花竜（24＝立浪部屋）の新十両昇進が決まったと発表した。また、栃大海（26＝春日野部屋）、白鷹山（30＝高田川部屋）、炎鵬（31＝伊勢ケ浜部屋）の3人の再十両昇進も決まった。大花竜は自己最高位の西幕下2枚目で臨んだ春場所で6勝1敗の好成績。三段目付け出しで初土俵を踏んでから2年。昇進圏内の5枚目以内に