Hカップのグラビアアイドル原つむぎ（28）が24日までにインスタグラムを更新。セクシーショットを公開した。原は「よく見るとセクシーショットです笑」とつづり、白のタートルネックのトップス＆赤いスカートでベッドに横たわり、Vサインをする姿をアップ。トップスが薄く、下着が透けて見えるセクシーショットとなった。この投稿に「薄手！笑」「ブラ見えてますよ〜」「かわいい」「透け透け！」「こう言うのめちゃ好き」「めち