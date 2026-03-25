俳優で歌手の武田鉄矢が２５日、火曜と水曜日に「スペシャルキャスター」を務めるフジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・前８時１４分）に生出演した。同番組は昨年３月３１日にスタート。開始から武田は火曜、水曜で「スペシャルキャスター」を務めてきたが番組は、今月２７日に終了する。この日は武田が語る「サン！八先生」のコーナーが最終回。「海援隊」のギター、千葉和臣が出演した。武田は自身の半生を