ロシア軍が24日にかけて、ウクライナに対し、過去最大となる1000機規模の無人機攻撃を仕掛けたとウクライナ側が明らかにしました。ロイター通信によりますと、ロシア軍はウクライナに対し、23日夜から24日にかけ、およそ1000機の無人機で過去最大規模となる攻撃を仕掛けたということです。24日の攻撃は、夜間ではなく日中に行われるという異例の形だったということで、3人が死亡、数十人がケガをしています。ウクライナのゼレンス