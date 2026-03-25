歌手の工藤静香（55）が24日、インスタグラムを更新。レコーディングと、愛犬の様子を報告した。工藤は「あ〜時間かかってしまった。でもこの歌最高！！今までにあまりないタイプ！！速くて口がもつれました」と報告した。そして「レコーディングの前の打ち合わせでいただいた和菓子をしこたまいただいておりました〜癒されました。そして白いお餅を口から本当にちっちゃ〜くして、ビビちゃんにあげたら、笑もうね、また