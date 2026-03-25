3月25日（水）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ 明子のささやき 昨日、4月から6月にかけての3か月予報が気象庁から発表されました。気温は平年よりも高い予想で、季節の移ろいが早く、暑くなるのも早くなりそうです。また、降水量は平年並みか多い予想となっています。 今日は雨の一日・・・ 今日はほぼ1日雨が降りそうです。昼頃にかけては一旦止むタイミングもありそうで