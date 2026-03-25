官民連携で熊本都市圏の交通課題を解消する新たな組織の名称案が、熊本市や交通事業者などでつくる検討会で明らかにされました。 【写真を見る】熊本都市圏の交通課題解決へ新マネジメント組織の名称案は「熊本交通機構」 検討会では熊本都市圏の渋滞緩和や公共交通の利便性向上のため、ヨーロッパのマネジメント組織「運輸連合」を参考に、新たな組織の設立に向けた話し合いを進めています。 3月24日、このマネジメン