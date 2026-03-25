元NMB48の和田海佑（みゆ、28）が12日、自身のインスタグラムを更新。ランジェリーショットを投稿した。和田は「みゆのとこおいで」と呼びかけ、レースのランジェリー姿をアップした。和田は上からのショットで美谷間を強調させた、刺激的な姿を見せている。この投稿にフォロワーからは「国宝級の可愛さ」「最上級に可愛い」「その顔でその身体」「爆乳神ボディ」とコメントが寄せられている。