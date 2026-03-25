テレビ朝日系「グッド！モーニング」（月〜金曜午前4時55分、土曜午前6時、日曜午前5時50分）に出演中の気象予報士、今井春花（さくら）さん（26）が24日、インスタグラムを更新。番組出演時の衣装姿を投稿した。今井さんは「ピラティスを始めました！かなりの運動不足だからです続いたらまた報告します月曜日の衣装です」と報告し、衣装姿をアップした。今井さんは白いトップスにロングスカート、足元は黒いピンヒールを着用